Денежная помощь пенсионерам: продолжат ли платить пособие от ООН с 1 октября

Все, кто имеет право на эту помощь, будут получать выплаты и в октябре 2024 года.

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Дополнительную выплату от ВПП ООН пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии, продлили до конца 2024 года. Таким образом, все, кто имеет право на эту помощь, будут получать выплаты и с 1 октября. Об этом говорится в ПФУ.

Программа дополнительной финансовой помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для пенсионеров, проживающих на территориях с активными или потенциальными боевыми действиями, продлена до декабря 2024 года включительно. Вопрос о дальнейшем продлении выплат будет зависеть от решений доноров на основании доступного финансирования.

Таким образом, все, кто имеет право на эту помощь, будут получать выплаты и в октябре 2024 года. Сумма, которую выплачивает ВПП ООН, определяется как разница между 3250 грн и текущей пенсией пенсионера, соответствующего всем требованиям.

Отметим, в августе 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и ВПП ООН инициировали совместный проект, цель которого — поддержать пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий, которые имеют низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

получают пенсию меньше 3250 грн;

проживающих на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309);

не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.