Грошова допомога пенсіонерам: чи продовжать платити допомогу від ООН з 1 жовтня

Усі, хто має право на цю допомогу, отримуватимуть виплати і в жовтні 2024 року.

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Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть у зоні бойових дій і мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року. Таким чином, усі, хто має право на цю допомогу, отримуватимуть виплати і з 1 жовтня. Про це йдеться у ПФУ.

Програму додаткової фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для пенсіонерів, які проживають на територіях з активними або потенційними бойовими діями, продовжено до грудня 2024 року включно. Питання про подальше продовження виплат залежатиме від рішень донорів на підставі доступного фінансування.

Таким чином, усі, хто має право на цю допомогу, отримуватимуть виплати і в жовтні 2024 року. Сума, яку виплачує ВПП ООН, визначається як різниця між 3250 грн і поточною пенсією пенсіонера, який відповідає всім вимогам.

Зазначимо, у серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і ВПП ООН ініціювали спільний проєкт, який має на меті підтримати пенсіонерів, що проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію і не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію, меншу за 3250 грн;

які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.