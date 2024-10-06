Если нефтяную инфраструктуру Ирана уничтожат, цена на нефть легко превысит 200 долларов
По словам главного аналитика шведского банка Бьярне Шилдропа, без иранских нефтяных установок на рынке возникнет напряженная ситуация. Экспорт вынужденно сократится на два миллиона баррелей.
В случае уничтожения нефтяной инфраструктуры Ирана, нефтяные фьючерсы могут вырасти до более чем $200 за баррель. Такое заявление сделал главный аналитик по сырьевым товарам шведского банка Бьярне Шилдроп. Об этом сообщает CNBC.
"Если утратится весь иранский экспорт, свободный объем будет только на уровне 3-4 млн баррелей. Возникнет напряженная ситуация, цены взлетят. И если это случится, если не будет нефтяной инфраструктуры, экспорт вынужденно сократится на два миллиона баррелей, тогда следующим вопросом на рынке будет: что произойдет дальше в Ормузском проливе. Это добавит значительного риска (рынку) нефти. Если убрать нефтяные установки в Иране, цена легко станет 200 плюс", — объяснил Бьярне Шилдроп.
Иран остается крупным игроком на мировом рынке нефти и входит в состав ОПЕК. Эксперты оценивают, что до 4% мировых поставок могут оказаться под угрозой, если иранская нефтяная инфраструктура станет мишенью для Израиля.
Напомним, что, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, прощаться с украинским углем пока еще рано для бедной страны.
Также сообщалось, что, по данным Greenpeace, вопреки санкциям, Россия перевозит нефть в Европу на опасных танкерах.