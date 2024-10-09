Украинцы могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ: кто имеет право на 10,8 тыс. грн

Деньги выплачивали гражданам, которые решили эвакуироваться в более безопасные районы.

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Министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе поддержки, которую осуществляет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В рамках этой программы некоторым гражданам предоставляется помощь в размере 10,8 тыс. грн. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Как отметили в ведомстве, в последнее время ЮНИСЕФ оказывал финансовую помощь семьям с детьми, проживающим в прифронтовых районах Сумской области. Средства направлялись гражданам, принявшим решение эвакуироваться в более безопасные места. В частности, выплаты производились для жителей следующих населенных пунктов:

Глуховская;

Эсманская;

Свеская.

"Более 2 тысяч эвакуированных семей с детьми получили денежную помощь от ЮНИСЕФ", — говорится в сообщении.

Одноразовая экстренная денежная помощь составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. Однако выплаты ограничены максимум пятью участниками, включая не более двух взрослых. Эту помощь получили 7278 человек, среди которых 3128 детей. В общей сложности фонд выделил около 74 млн гривен на финансовую поддержку эвакуированных семей.

За последние четыре месяца ЮНИСЕФ предоставил финансовую помощь 21,8 тыс. домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где объявили обязательную эвакуацию. Выплаты получили 71,4 тыс. человек, в том числе 36,7 тыс. детей.

Как сообщают в ведомстве, выплаты производились семьям с детьми, принадлежащими к одной или нескольким уязвимым категориям:

в семье есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья считается многодетной с детьми младше 18 лет;

неполная семья (детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель);

малообеспеченная семья с детьми младше 18 лет.

В Минреинтеграции добавили, что в случае наличия вопросов выплат и регистрации нужно обращаться в ближайший орган соцзащиты населения в громаде, куда переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.