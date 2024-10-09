Українці можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ: хто має право на 10,8 тис. грн

Гроші виплачували громадянам, які вирішили евакуюватися в безпечніші райони.

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Міністерство у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму підтримки, яку здійснює Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). У рамках цієї програми деяким громадянам надається допомога в розмірі 10,8 тис. грн. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначили у відомстві, останнім часом ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу сім'ям із дітьми, які проживають у прифронтових районах Сумської області. Кошти спрямовували громадянам, які прийняли рішення евакуюватися в безпечніші місця. Зокрема, виплати проводилися для жителів таких населених пунктів:

Глухівська;

Есманська;

Свеська.

"Понад 2 тисячі евакуйованих сімей із дітьми отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ", — ідеться в повідомленні.

Одноразова екстрена грошова допомога становить 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї. Однак виплати обмежені максимум п'ятьма учасниками, включно з не більше ніж двома дорослими. Цю допомогу отримали 7278 осіб, серед яких 3128 дітей. Загалом фонд виділив близько 74 млн гривень на фінансову підтримку евакуйованих сімей.

За останні чотири місяці ЮНІСЕФ надав фінансову допомогу 21,8 тис. домогосподарствам у Донецькій, Харківській та Сумській областях із громад, де оголосили обов'язкову евакуацію. Виплати отримали 71,4 тис. осіб, зокрема 36,7 тис. дітей.

Як повідомляють у відомстві, виплати здійснювали сім'ям із дітьми, які належать до однієї або кількох вразливих категорій:

у сім'ї є людина або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я вважається багатодітною з дітьми віком до 18 років;

неповна сім'я (дітей виховує одинока мати/одинокий батько);

малозабезпечена сім'я з дітьми віком до 18 років.

У Мінреінтеграції додали, що в разі наявності питань щодо виплат і реєстрації потрібно звертатися до найближчого органу соцзахисту населення в громаді, куди переїхала сім'я з дітьми, із заявою про виплату відповідної допомоги.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.