Феноменальное изменение: мужчина провел рекордные 100 дней под водой и поделился результатами

Ученые провели эксперимент с погружением человека под воду, чтобы исследовать тип лекарства, которое может помочь доставлять кислород в организм под высоким давлением.

Related video

Если бы вы провели 100 дней под водой, вы, вероятно будете выглядеть немного иначе, чем до этого. Вы осунулись бы, поскольку не смогли бы так много заниматься спортом, ваше лицо стало бы бледным. Об этом сообщает издание Unilad.

По словам доктора Джозефа Дитури, изменения в его теле были гораздо более радикальными, поскольку он утверждает, что этот опыт "омолодил" его.

В прошлом году доктор Дитури бросил себе вызов и провел 100 дней под водой в среде обитания, расположенной на глубине 30 метров под лагуной во Флориде. Но он сделал это не просто ради смеха, он был под водой не просто так. Он следил за тем, как его тело будет реагировать на длительное экстремальное давление.

Причина, по которой он следил за своим телом, заключалась в том, чтобы исследовать тип лекарства, которое может помочь доставлять кислород в организм человека под высоким давлением, помогая ему выращивать новые кровеносные сосуды, которые он принимал.

Бывший морской офицер жил в комнате размером девять на девять метров, спрятанной на дне воды — чтобы добраться до нее, ему пришлось использовать комплект для подводного плавания.

Во время эксперимента за ним следили медицинские, психологические и психосоциальные эксперты.е.

"Это изолирующая ограниченная экстремальная среда. И как люди, мы действительно должны выяснить, как мы собираемся жить в этой (среде), если мы собираемся расширять нашу планету, если мы собираемся выйти на межпланетный уровень, если мы собираемся найти все лекарства, которые нам нужно найти", — говорят ученые.

Когда он вышел из своей подводной миссии в июне прошлого года, доктор Дитури заявил, что анализы крови показали 50-процентное снижение всех воспалительных маркеров в его организме.

Он заявил, что многие области его здоровья улучшились после 100-дневной миссии, включая более длинные теломеры — структуры на хромосомах, которые часто связаны с продлением жизни.

Ученый утверждает, что он помолодел на 20 лет.

Дитури также считает, что его феноменальное "изменение возраста" было вызвано жизнью в среде с высоким давлением или "гипербарической" средой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как в будущем люди будут жить под толщей воды в океане.