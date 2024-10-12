Феноменальна зміна: чоловік провів рекордні 100 днів під водою і поділився результатами

Учені провели експеримент із зануренням людини під воду, щоб дослідити тип ліків, які можуть допомогти доставляти кисень в організм під високим тиском.

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Якби ви провели 100 днів під водою, ви, ймовірно, виглядатимете трохи інакше, ніж до цього. Ви змарніли б, оскільки не змогли б так багато займатися спортом, ваше обличчя стало б блідим. Про це повідомляє видання Unilad.

За словами доктора Джозефа Дітурі, зміни в його тілі були набагато радикальнішими, оскільки він стверджує, що цей досвід "омолодив" його.

Минулого року доктор Дітурі кинув собі виклик і провів 100 днів під водою в середовищі існування, розташованому на глибині 30 метрів під лагуною у Флориді. Але він зробив це не просто заради сміху, він був під водою не просто так. Він стежив за тим, як його тіло реагуватиме на тривалий екстремальний тиск.

Причина, з якої він стежив за своїм тілом, полягала в тому, щоб дослідити тип ліків, які можуть допомогти доставляти кисень в організм людини під високим тиском, допомагаючи йому вирощувати нові кровоносні судини, які він приймав.

Колишній морський офіцер жив у кімнаті розміром дев'ять на дев'ять метрів, захованій на дні води — щоб дістатися до неї, йому довелося використовувати комплект для підводного плавання.

Під час експерименту за ним стежили медичні, психологічні та психосоціальні експерти.е.

"Це ізолююче обмежене екстремальне середовище. І як люди, ми справді маємо з'ясувати, як ми збираємося жити в цьому (середовищі), якщо ми збираємося розширювати нашу планету, якщо ми збираємося вийти на міжпланетний рівень, якщо ми збираємося знайти всі ліки, які нам потрібно знайти", — кажуть учені.

Коли він вийшов зі своєї підводної місії в червні минулого року, доктор Дітурі заявив, що аналізи крові показали 50-відсоткове зниження всіх запальних маркерів у його організмі.

Він заявив, що багато сфер його здоров'я покращилися після 100-денної місії, включно з більш довгими теломерами — структурами на хромосомах, які часто пов'язані з продовженням життя.

Учений стверджує, що він помолодшав на 20 років.

Дітурі також вважає, що його феноменальна "зміна віку" була спричинена життям у середовищі з високим тиском або "гіпербаричним" середовищем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані.