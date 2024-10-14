Украинцы могут отплатить электроэнергию кэшбеком: как это сделать

Чтобы оплатить за свет с помощью кэшбека, необходимо покупать украинские продукты и использовать для оплаты специальную карту.

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Теперь украинцы могут экономить на оплате электроэнергии. С помощью программы "Национальный кэшбек" можно накапливать средства для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе YASNO.

Теперь украинцам предоставляется возможность оплачивать электроэнергию с использованием кэшбека, заработанного при покупке украинских товаров.

Для того чтобы воспользоваться возможностью, необходимо:

заказать карту "Национальный кэшбек" в банке и добавить ее в приложение "Дія"; купить украинские товары и оплачивать их картой-участницей программы; получить 10% кэшбека от стоимости покупок; использовать кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.

Напомним, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк указал на то, что для получения кэшбэка от государства человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карт, тем самым позволив государству видеть все транзакции с нее.