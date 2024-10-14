Украинцы могут отплатить электроэнергию кэшбеком: как это сделать
Чтобы оплатить за свет с помощью кэшбека, необходимо покупать украинские продукты и использовать для оплаты специальную карту.
Теперь украинцы могут экономить на оплате электроэнергии. С помощью программы "Национальный кэшбек" можно накапливать средства для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе YASNO.
Теперь украинцам предоставляется возможность оплачивать электроэнергию с использованием кэшбека, заработанного при покупке украинских товаров.
Для того чтобы воспользоваться возможностью, необходимо:
- заказать карту "Национальный кэшбек" в банке и добавить ее в приложение "Дія";
- купить украинские товары и оплачивать их картой-участницей программы;
- получить 10% кэшбека от стоимости покупок;
- использовать кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.
Напомним, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.
В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк указал на то, что для получения кэшбэка от государства человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карт, тем самым позволив государству видеть все транзакции с нее.