СМИ пишут об угрозе импорта электричества в Украину: в НКРЭКУ отреагировали на слухи

Накануне в СМИ появилась информация, что до 9 декабря украинским властям необходимо решить проблему с доформированием наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", иначе оператор энергосистемы рискует потерять сертификацию, что ставит под угрозу импорт электричества из Европы в зимний период.

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В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уверяют, что Украина зимой будет импортировать электричество из Европы. И на сегодня никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Секретариат Энергетического сообщества проинформировал Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг о необходимости доукомплектования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", однако все необходимые для этого процедуры уже начаты.

Так, в НКРЭКУ подтвердили получение 9 октября письма от директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковски, в котором отмечается необходимость сохранения соответствия украинского оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" требованиям по отделению Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии.

В этом письме Секретариат Энергетического сообщества информирует НКРЭКУ, в частности, о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора.

"Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже происходят в установленные сроки и в определенном порядке. Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией накануне отопительного сезона с целью дестабилизации общества", — говорится в сообщении.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что до 9 декабря украинским властям необходимо решить проблему с доформированием наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", иначе оператор энергосистемы рискует потерять сертификацию. Это, в свою очередь, ставит под угрозу импорт электричества из Европы в зимний период.

Сообщалось, что независимые члены наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреансен 3 сентября подали в отставку из-за политических мотивов увольнения председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Правительство 10 октября объявило конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго, чтобы доукомплектовать высший орган управления компании. Назначение всех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться до 9 декабря 2024 года.

Напомним, в начале сентября Владимир Кудрицкий комментировал свое увольнение и заявил, что его увольнение Наблюдательным советом с должности главы "Укрэнерго" не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго". А внеочередное заседание Наблюдательного совета (НС) инициировал он, потому что убежден, что вопрос смены руководителя "Укрэнерго" — полномочия исключительно Наблюдательного совета.