ЗМІ пишуть про загрозу імпорту електрики в Україну: у НКРЕКП відреагували на чутки

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що до 9 грудня українській владі необхідно вирішити проблему із доформуванням наглядової ради НЕК "Укренерго", інакше оператор енергосистеми ризикує втратити сертифікацію, що ставить під загрозу імпорт електрики із Європи у зимовий період.

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У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запевняють, що Україна взимку буде імпортувати електрику із Європи. І станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Секретаріат Енергетичного співтовариства поінформував Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг щодо необхідності доукоплектування наглядової ради НЕК "Укренерго", однак всі необхідні для цього процедури вже розпочаті.

Так, в НКРЕКП підтвердили отримання 9 жовтня листа від директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковскі, в якому наголошується на необхідності збереження відповідності українського оператора системи передачі НЕК "Укренерго" вимогам щодо відокремлення Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії.

У цьому листі Секретаріат Енергетичного співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування Наглядової ради оператора.

"Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та у визначеному порядку. Будь-яка інформація у ЗМІ щодо загрози імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства", — йдеться у повідомленні.

Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що до 9 грудня українській владі необхідно вирішити проблему із доформуванням наглядової ради НЕК "Укренерго", інакше оператор енергосистеми ризикує втратити сертифікацію. Це, своєю чергою, ставить під загрозу імпорт електрики із Європи у зимовий період.

Повідомлялось, що незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен 3 вересня подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Уряд 10 жовтня оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради Укренерго, щоб доукомплектувати вищий орган управління компанії. Призначення всіх незалежних членів наглядової ради "Укренерго" має відбутися до 9 грудня 2024 року.

Нагадаємо, на початку вересня Володимир Кудрицький коментував своє звільнення та заявив, що його звільнення Наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго". А позачергове засідання Наглядової ради (НР) ініціював він, бо переконаний, що питання зміни керівника "Укренерго" — повноваження виключно Наглядової ради.