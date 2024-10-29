Украинцы могут получить до 5 тысяч на лечение: кому положена финансовая помощь

В 2024 году такое пособие было выплачено уже 1183 жителям Херсонской области.

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Жители Херсона имеют возможность получить денежную помощь на лечение в размере до 5000 грн. Об этом сообщили в Херсонской ГВА.

В Херсонской громаде из бюджета выделяется адресная денежная помощь на лечение. В прошлом году выплаты получили 1204 человека. В этом году помощь уже была оказана 1183 жителям громады, суммарно составив почти 4,8 миллиона грн.

Такую помощь можно оформить:

на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) — 5000 грн;

людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения, — 3000 грн;

на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах — 5000 грн;

на эндопротезирование суставов — 5000 грн.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.

Также украинцы, проживающие вблизи российско-украинской границы или в районах активных боевых действий, смогут получить 21 тысячу гривен на закупку твердого бытового топлива для печей.