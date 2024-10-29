Українці можуть отримати до 5 тисяч на лікування: кому належить фінансова допомога

У 2024 році таку допомогу було виплачено вже 1183 жителям Херсонської області.

Related video

Мешканці Херсона мають можливість отримати грошову допомогу на лікування в розмірі до 5000 грн. Про це повідомили в Херсонській ДВА.

У Херсонській громаді з бюджету виділяється адресна грошова допомога на лікування. Минулого року виплати отримали 1204 особи. Цього року допомогу вже було надано 1183 жителям громади, сумарно склавши майже 4,8 мільйона грн.

Таку допомогу можна оформити:

на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) — 5000 грн;

людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, — 3000 грн;

на оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5000 грн;

на ендопротезування суглобів — 5000 грн.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.

Також українці, які проживають поблизу російсько-українського кордону або в районах активних бойових дій, зможуть отримати 21 тисячу гривень на закупівлю твердого побутового палива для печей.