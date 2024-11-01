Выплаты переселенцам в Украине: что изменится с 1 ноября

Финансовая помощь от государства автоматически будет продлена только некоторым категориям граждан.

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В ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут автоматически продлены для большинства получателей. Однако некоторым переселенцам потребуется подать новое заявление на получение помощи, а часть людей может утратить право на выплаты. Об этом рассказали эксперты по социальной сфере в эфире телемарафона.

Срок выплаты пособия на проживание для большинства уязвимых категорий ВПЛ завершился еще в конце лета. Это касается тех, кто получал государственную помощь как минимум с июля 2023 года.

Право на продление помощи для внутренне перемещенных лиц оставили только тем, кто находится в самых сложных жизненных условиях. В частности, в ноябре поддержка будет автоматически продлена для:

пенсионеров, размер пенсий которых не превышает 9,44 тыс. грн;

лиц с инвалидностью первой — второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, родителям-воспитателям и приемным родителям.

Выплаты для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, в дальнейшем будет составлять:

3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн — для других лиц.

Денежные выплаты будут поступать 15-го и 28-го числа каждого месяца. Оформить помощь смогут также определенные категории переселенцев. Подать заявление смогут:

семьи с детьми до 14 лет из зон активных/возможных боевых действий, условно безопасных регионов, но дети не могут учиться офлайн;

семьи, где один из членов должен ухаживать за лицом с инвалидностью первой группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью, тяжело больным;

малолетние дети до 14 лет, переехавшие без сопровождения родителей;

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

Переселенцам старше 60 лет, не имеющим права на пенсию, выплаты могут быть продлены, если их среднемесячный доход на одного человека не превышает 9,44 тыс. грн.

Также существует перечень причин, по которым выплаты некоторым переселенцам будут прекращены в ноябре. В частности:

если лица находятся за границей более 30 календарных дней без подтвержденных причин;

если ВПЛ купили квартиру, дом или участок, стоимостью более 100 тыс. грн (кроме жилья из государственного/местного бюджета);

если купили новый автомобиль, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто для волонтеров и переданных на нужды ВСУ);

если есть собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где нет активных (возможных) боевых действий;

если купили банковские металлы, иностранную валюту более чем на 100 тыс. грн (кроме полученной от благотворителей или на оплату медицинских, социальных, образовательных услуг);

если есть на депозитном банковском счете сумма средств на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

При отсутствии таких изменений — помощь будут в дальнейшем получать до февраля 2025 года.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.