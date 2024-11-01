Виплати переселенцям в Україні: що зміниться з 1 листопада

Фінансову допомогу від держави автоматично буде продовжено тільки деяким категоріям громадян.

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У листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб буде автоматично продовжено для більшості одержувачів. Однак деяким переселенцям потрібно буде подати нову заяву на отримання допомоги, а частина людей може втратити право на виплати. Про це розповіли експерти із соціальної сфери в ефірі телемарафону.

Термін виплати допомоги на проживання для більшості вразливих категорій ВПО завершився ще наприкінці літа. Це стосується тих, хто отримував державну допомогу щонайменше з липня 2023 року.

Право на продовження допомоги для внутрішньо переміщених осіб залишили тільки тим, хто перебуває в найскладніших життєвих умовах. Зокрема, у листопаді підтримку буде автоматично продовжено для:

пенсіонерів, розмір пенсій яких не перевищує 9,44 тис. грн;

осіб з інвалідністю першої — другої групи, неповнолітніх дітей з інвалідністю, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років, батькам-вихователям і прийомним батькам.

Виплати для громадян, які проживають в Україні та мають статус ВПО, надалі становитимуть:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для інших осіб.

Грошові виплати надходитимуть 15-го і 28-го числа кожного місяця. Оформити допомогу зможуть також певні категорії переселенців. Подати заяву зможуть:

сім'ї з дітьми до 14 років із зон активних/можливих бойових дій, умовно безпечних регіонів, але діти не можуть навчатися офлайн;

сім'ї, де один із членів має доглядати за особою з інвалідністю першої групи або неповнолітньою дитиною з інвалідністю, тяжко хворою;

малолітні діти до 14 років, які переїхали без супроводу батьків;

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Переселенцям, старшим за 60 років, які не мають права на пенсію, виплати можуть бути продовжені, якщо їхній середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 9,44 тис. грн.

Також існує перелік причин, через які виплати деяким переселенцям буде припинено в листопаді. Зокрема:

якщо особи перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без підтверджених причин;

якщо ВПО купили квартиру, будинок або ділянку, вартістю понад 100 тис. грн (крім житла з державного/місцевого бюджету);

якщо купили новий автомобіль, з року випуску якого минуло менше ніж п'ять років (крім авто для волонтерів і переданих на потреби ЗСУ);

якщо є власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де немає активних (можливих) бойових дій;

якщо купили банківські метали, іноземну валюту більш ніж на 100 тис. грн (крім отриманої від благодійників або на оплату медичних, соціальних, освітніх послуг);

якщо є на депозитному банківському рахунку сума коштів на загальну суму понад 100 тис. грн.

За відсутності таких змін — допомогу надалі отримуватимуть до лютого 2025 року.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.