Украинцы могут получить выплаты от 11 до 21 тыс. грн: кому окажут помощь к зиме
Выплаты смогут получить не все украинцы, а только жители населенных пунктов в прифронтовой зоне и непосредственной близости к границе с Россией.
Украинский Красный Крест, как и многие другие благотворительные организации, усиливает поддержку граждан в зимний период военного времени. Организация оказывает денежную и гуманитарную помощь пенсионерам и другим уязвимым группам населения, однако помощь доступна не во всех регионах. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
Чаще всего помощь оказывают:
- пенсионерам;
- людям с инвалидностью;
- внутренним переселенцам;
- тем, чье имущество разрушено или повреждено в результате боевых действий.
В некоторых случаях помощь в конкретном регионе может оказываться, например, людям с инвалидностью 1 группы в октябре, а уже в ноябре быть направленной на поддержку лиц со статусом ВПЛ.
С середины октября в девяти областях Украины началась программа Красного Креста, направленная на помощь населению в подготовке к зиме. Программа охватывает такие области, как:
- Запорожская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Донецкая;
- Днепропетровская (только Павлоград);
- Черниговская;
- Харьковская;
- Одесская;
- Николаевская.
Лишь отдельные жители этих областей смогут получить выплаты – они доступны только в определенных районах. В первую очередь речь идет о населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне и у самой границы с Россией.
Красный Крест уже начал регистрацию и установку критериев для населения тех общин, где будет реализована программа помощи. Процесс проходит следующим образом:
- организация извещает местные администрации о категориях уязвимости, которым будет предоставляться помощь;
- местные власти на основе этого сами вносят соответствующих людей в список на помощь;
- Красный Крест связывается с этими людьми и регистрирует их;
- зарегистрированные лица получают финансовую поддержку к зиме.
Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.