Украинцы могут получить выплаты от 11 до 21 тыс. грн: кому окажут помощь к зиме

Выплаты смогут получить не все украинцы, а только жители населенных пунктов в прифронтовой зоне и непосредственной близости к границе с Россией.

Украинский Красный Крест, как и многие другие благотворительные организации, усиливает поддержку граждан в зимний период военного времени. Организация оказывает денежную и гуманитарную помощь пенсионерам и другим уязвимым группам населения, однако помощь доступна не во всех регионах. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Чаще всего помощь оказывают:

пенсионерам;

людям с инвалидностью;

внутренним переселенцам;

тем, чье имущество разрушено или повреждено в результате боевых действий.

В некоторых случаях помощь в конкретном регионе может оказываться, например, людям с инвалидностью 1 группы в октябре, а уже в ноябре быть направленной на поддержку лиц со статусом ВПЛ.

С середины октября в девяти областях Украины началась программа Красного Креста, направленная на помощь населению в подготовке к зиме. Программа охватывает такие области, как:

Запорожская;

Херсонская;

Сумская;

Донецкая;

Днепропетровская (только Павлоград);

Черниговская;

Харьковская;

Одесская;

Николаевская.

Лишь отдельные жители этих областей смогут получить выплаты – они доступны только в определенных районах. В первую очередь речь идет о населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне и у самой границы с Россией.

Красный Крест уже начал регистрацию и установку критериев для населения тех общин, где будет реализована программа помощи. Процесс проходит следующим образом:

организация извещает местные администрации о категориях уязвимости, которым будет предоставляться помощь;

местные власти на основе этого сами вносят соответствующих людей в список на помощь;

Красный Крест связывается с этими людьми и регистрирует их;

зарегистрированные лица получают финансовую поддержку к зиме.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.