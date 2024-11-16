Українці можуть отримати виплати від 11 до 21 тис. грн: кому нададуть допомогу до зими

Виплати зможуть отримати не всі українці, а тільки жителі населених пунктів у прифронтовій зоні та безпосередній близькості до кордону з Росією.

Український Червоний Хрест, як і багато інших благодійних організацій, посилює підтримку громадян у зимовий період воєнного часу. Організація надає грошову та гуманітарну допомогу пенсіонерам та іншим вразливим групам населення, проте допомога доступна не у всіх регіонах. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Найчастіше допомогу надають:

пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

внутрішнім переселенцям;

тим, чиє майно зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій.

У деяких випадках допомога в конкретному регіоні може надаватися, наприклад, людям з інвалідністю 1 групи в жовтні, а вже в листопаді бути спрямованою на підтримку осіб зі статусом ВПО.

Із середини жовтня в дев'яти областях України розпочалася програма Червоного Хреста, спрямована на допомогу населенню в підготовці до зими. Програма охоплює такі області, як:

Запорізька;

Херсонська;

Сумська;

Донецька;

Дніпропетровська (тільки Павлоград);

Чернігівська;

Харківська;

Одеська;

Миколаївська.

Лише окремі жителі цих областей зможуть отримати виплати — вони доступні тільки в певних районах. Насамперед ідеться про населені пункти, розташовані в прифронтовій зоні та біля самого кордону з Росією.

Червоний Хрест уже розпочав реєстрацію та встановлення критеріїв для населення тих громад, де буде реалізовано програму допомоги. Процес відбувається наступним чином:

організація сповіщає місцеві адміністрації про категорії вразливості, яким надаватиметься допомога;

місцева влада на основі цього сама вносить відповідних людей до списку на допомогу;

Червоний Хрест зв'язується з цими людьми і реєструє їх;

зареєстровані особи отримують фінансову підтримку до зими.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.