Семьи военных могут получить финансовую помощь: сколько ждать выплаты

Существуют определенные условия, при которых командир имеет право отказать в выплате денежного довольствия.

С началом полномасштабной войны в Украине большое число военнослужащих несут службу на передовой. В условиях активных боевых действий особенно актуальным становится обеспечение денежного довольствия не только самих военных, но и их семей. Им положена финансовая поддержка в случаях, если военные попадают в плен, пропадают без вести или продолжают службу в отдаленных районах. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

На сайте Министерства обороны Украины указано, что командиры воинских частей должны рассматривать поданные заявления на выплату денежного обеспечения в течение 15 дней с момента получения всех необходимых документов.

В этот период принимается решение о выплате средств или, если требуется, предоставляется обоснованный отказ. Решение оформляется приказом командира, который уведомляет об этом заявителя письменно. Существуют определенные условия, при которых командир имеет право отказать в выплате денежного довольствия. К примеру, выплата может быть приостановлена на время выяснения обстоятельств, связанных с тем, попал ли военнослужащий в плен не по своей воле, не оставил ли он часть самовольно, или не совершил ли дезертирство.

Тем не менее, если причины для подобных случаев не были выяснены в течение 15 дней, командир воинской части не вправе безосновательно задерживать выплату средств.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".