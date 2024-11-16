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Экономика

Выплаты по 4 500 гривен: кому из украинцев заплатят такую помощь

Выплаты по 4 500 гривен
Фото: НБУ | Выплаты по 4 500 гривен

Рассчитывается эта помощь как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и их среднемесячным совокупным доходом.

Министерство социальной политики намерено ввести выплаты для наиболее уязвимых категорий граждан. В связи с этим министерство уже подготовило соответствующее постановление. Об этом говорится в постановлении "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".

Эта помощь определяется как разница между общей суммой базовой величины для каждого члена семьи и их средним ежемесячным совокупным доходом. Базовый размер помощи составляет 4 500 гривен.

Заявление на начисление данной выплаты должен подать тот член семьи, который получает один из видов помощи:

  • временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут самостоятельно содержать ребенка (или же их местонахождение неизвестно);
  • помощь для малообеспеченных семей;
  • для многодетных семей;
  • для одиноких матерей;
  • для переселенцев;
  • для лиц с инвалидностью;
  • для граждан, которые не имеют права на пенсию.

Так, помощь будет оказана:

  • 100% базовой величины помощи для первого члена семьи (уполномоченного члена семьи);
  • 70% – предоставляется каждому следующему члену семьи.

Такая помощь будет назначаться по желанию лица. Лица, которые имеют пенсию по возрасту, смогут получать такую помощь:

  • лицам со страховым стажем менее 10 лет – 53%;
  • со страховым стажем от 10 до 20 лет – 62%;
  • от 20 до 30 лет – 70%;
  • более 30 лет – 88%.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.