Виплати по 4 500 гривень: кому з українців заплатять таку допомогу

Розраховується ця допомога як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та їхнім середньомісячним сукупним доходом.

Міністерство соціальної політики має намір запровадити виплати для найбільш вразливих категорій громадян. У зв'язку з цим міністерство вже підготувало відповідну постанову. Про це йдеться в постанові "Деякі питання реалізації експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги".

Ця допомога визначається як різниця між загальною сумою базової величини для кожного члена сім'ї та їхнім середнім щомісячним сукупним доходом. Базовий розмір допомоги становить 4 500 гривень.

Заяву на нарахування цієї виплати має подати той член сім'ї, який отримує один із видів допомоги:

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть самостійно утримувати дитину (або ж їхнє місцезнаходження невідоме);

допомогу для малозабезпечених сімей;

для багатодітних сімей;

для одиноких матерів;

для переселенців;

для осіб з інвалідністю;

для громадян, які не мають права на пенсію.

Так, допомогу буде надано:

100% базової величини допомоги для першого члена сім'ї (уповноваженого члена сім'ї);

70% — надається кожному наступному члену сім'ї.

Така допомога призначатиметься за бажанням особи. Особи, які мають пенсію за віком, зможуть отримувати таку допомогу:

особам зі страховим стажем менше 10 років — 53%;

зі страховим стажем від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

понад 30 років — 88%.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.