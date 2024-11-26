Украинцам нужно оформить субсидию до 1 декабря: почему это важно

При подаче заявления после 1 декабря субсидия назначается начиная с месяца обращения.

Граждане Украины продолжают активно подавать заявки на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг. Оформить их необходимо до 1 декабря. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

С началом зимы субсидии будут назначаться, начиная с того месяца, в котором подано заявление и предоставлены необходимые документы.

"В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря, – с месяца, в котором состоялось обращение", — пишут в Пенсионном фонде.

Если заявление на субсидию подано в период с 1 октября по 30 ноября включительно, помощь будет рассчитана с начала отопительного сезона. Это означает, что субсидия покроет расходы на коммунальные услуги с момента его старта. Однако при подаче заявления после 1 декабря субсидия назначается начиная с месяца обращения. В этом случае компенсация за предыдущие месяцы отопительного периода предоставлена не будет.

Подать документы на получение субсидии можно одним из трех способов:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины; осуществить почтовое отправление в адрес соответствующего территориального органа ПФУ; воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Документы на получение субсидии должны подавать лица, не являющиеся гражданами Украины. При этом те, кто уже получал помощь в неотапливаемый период, смогут воспользоваться автоматическим продлением субсидии.

Напоминаем, 12 октября народный депутат и председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, как оформить субсидию внутренне перемещенным лицам.