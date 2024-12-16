Надбавки к пенсиям: некоторым украинцам после Нового года будут доплачивать 2360 гривен, детали

Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года и по 1 января 1993 года, говорят в ПФУ.

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На Черкасщине более 600 пенсионеров будут получать с 1 января 2025 года доплату в размере 2 361 гривна. Такие выплаты им определили согласно закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год". Об этом пишет "Суспільне".

Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах, которые не работают и постоянно жили в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 годы. Это — 653 жителя поселка Петровская Буда, сел Тростянец, Княжа и Чичиркозовка на Черкасщине,.

По словам начальницы отдела льготных категорий департамента социальной защиты населения Черкасской области Елены Горшевиковой, согласно закону Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" за 1991 год существуют три зоны.

Первая — это зона отчуждения, из которой была осуществлена эвакуация населения сразу после аварии.

Вторая зона — это зона обязательного безусловного отселения, территория, которая подверглась значительному загрязнению и из нее было отселение в обязательном порядке.

Третья зона — гарантированного добровольного отселения. В нее входят 4 населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, села Тростянец, Княжа и Чичиркозовка.

Сейчас на этих территориях проживают 653 пенсионера. Только они с 1 января 2025 года будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривна. Выплата назначена на период действия военного положения.

"Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года", — пояснила начальница управления пенсионного обеспечения главного управления ПФУ в Черкасской области Татьяна Коваль.

Она добавила, что люди, которые оставили одну из этих зон в указанный период или изменили место жительства, пенсионную надбавку не будут получать.

Напомним, что в течение 2025 года все пенсионеры, которые получают украинские пенсии, находясь за рубежом, будут обязаны пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты. Это правило будет распространяться как на пенсионеров-беженцев из-за войны, так и людей без такого статуса.