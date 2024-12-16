Надбавки до пенсій: деяким українцям після Нового року доплачуватимуть 2360 гривень, деталі

Доплата людям, що не працюють, котрі живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року та по 1 січня 1993 року, кажуть в ПФУ.

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На Черкащині понад 600 пенсіонерів отримуватимуть із 1 січня 2025 року доплату в розмірі 2 361 гривня. Такі виплати їм визначили згідно із законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік". Про це пише "Суспільне".

Йдеться про пенсіонерів-чорнобильців, які не працюють і постійно мешкали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки. Це — 653 мешканці селища Петрівська Буда, сіл Тростянець, Княжа та Чичиркозівка на Черкащині.

За словами начальниці відділу пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Черкаської області Олени Горшевікової, згідно із законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" за 1991 рік існують три зони.

Перша — це зона відчуження, з якої була здійснена евакуація населення відразу після аварії.

Друга зона — це зона обов’язкового безумовного відселення, територія, яка зазнала значного забруднення і з неї було відселення в обов’язковому порядку.

Третя зона — гарантованого добровільного відселення. До неї входять 4 населені пункти Черкаської області, серед них: селище Петрівська Буда, села Тростянець, Княжа та Чичиркозівка.

Зараз на цих територіях мешкають 653 пенсіонери. Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня. Виплата призначена на період дії воєнного стану.

"Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року", — пояснила начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління ПФУ в Черкаській області Тетяна Коваль.

Вона додала, що люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть.

Нагадаємо, що протягом 2025 року всі пенсіонери, які отримують українські пенсії, перебуваючи за кордоном, будуть зобов'язані пройти ідентифікацію, аби не втратити виплати. Це правило поширюватиметься як на пенсіонерів-біженців через війну, так і людей без такого статусу.