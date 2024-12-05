Міжнародні пенсії: кому з пенсіонерів потрібно підтвердити в ПФУ, що вони "живі"

Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію. Такі виплати українці отримують щоквартально.

Протягом 2025 року всі пенсіонери, які отримують українські пенсії, перебуваючи за кордоном, будуть зобов'язані пройти ідентифікацію, аби не втратити виплати. Це правило поширюватиметься як на пенсіонерів-біженців через війну, так і людей без такого статусу. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зазначається, що Україна уклала низку міжнародних договорів щодо пенсійного і соціального забезпечення громадян України, які виїхали на постійне проживання за кордон.

Такі договори укладено з Іспанією, Латвією, Словаччиною, Литвою, Чехією, Болгарією, Португалією, Естонією та Польщею. Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію.

Такі пенсійні виплати українці отримують щоквартально — вона переказується на їхні рахунки у банках країн де вони мешкають, або через компетентний орган договірної держави.

Пенсіонери, які отримують таку пенсійну виплату через компетентний орган договірної мають щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ "Підтвердження факту, що особа є живою".

Зразки заяв можна знайти на порталі Пенсійного фонду України за посиланням.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося, що деякі пенсіонери в Україні можуть отримати виплати за пів року наперед.

Також повідомлялося, що з 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років.