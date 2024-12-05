Международные пенсии: кому из пенсионеров нужно подтвердить в ПФУ, что они "живы"

Страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию. Такие выплаты украинцы получают ежеквартально.

В течение 2025 года все пенсионеры, которые получают украинские пенсии, находясь за рубежом, будут обязаны пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты. Это правило будет распространяться как на пенсионеров-беженцев из-за войны, так и людей без такого статуса. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отмечается, что Украина заключила ряд международных договоров относительно пенсионного и социального обеспечения социального обеспечения граждан Украины, которые выехали на постоянное проживание за границу.

Такие договоры заключены с Испанией, Латвией, Словакией, Литвой, Чехией, Болгарией, Португалией, Эстонией и Польшей. Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории. Страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию.

Такие пенсионные выплаты украинцы получают ежеквартально — она переводится на их счета в банках стран, где они живут, или через компетентный орган договаривающегося государства.

Пенсионеры, которые получают такую пенсионную выплату через компетентный орган договаривающегося государства должны ежегодно до 31 декабря присылать в Пенсионный фонд Украины заполненный и официально заверенный документ "Подтверждение факта, что лицо является живым".

Образцы заявлений можно найти на портале Пенсионного фонда Украины по ссылке.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что некоторые пенсионеры в Украине могут получить выплаты за полгода вперед.

Также сообщалось, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.