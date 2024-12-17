Украинец отсудил у облэнерго деньги за сломанный холодильник из-за перепадов напряжения

Жители из-за перепадов напряжения потеряли бытовую технику и написали коллективное обращение к "Черновцыоблэнерго" с просьбой возместить средства за поврежденные приборы. К коллективному заявлению каждый пострадавший житель села Белая добавил собственное заявление с указанием адреса и перечнем поврежденных приборов.

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В Черновцах местный житель смог отсудить у "Черновцыоблэнерго" компенсацию за сломанный в результате перепада напряжения холодильнике. Об этом свидетельствует решение Первомайского районного суда г. Черновцы.

Компания должна заплатить потребителю за ремонт холодильника 1850 грн, а также компенсировать моральный ущерб выплатой в 5 тыс. грн.

Согласно материалам дела, перепад напряжения произошел 27 ноября 2023 года в электросети с. Белая. В результате чего в домах жителей села вышли из строя ряд бытовых приборов. Указанные обстоятельства истец снял на видео, а затем подал в суд.

На следующий день, староста с. Белая с официальным письмом обратился к Кицманского РЭС AT "Черновцыоблэнерго" по решению вопроса о возмещении стоимости поврежденной бытовой и хозяйственной техники жителей села, а также поврежденных в коммунальном учреждении Білянському ЗДО отопительного котла и системы охраны и видеонаблюдения.

Также 26 жителей села написали коллективное письмо председателю правления AT "Черновцыоблэнерго" с просьбой решить вопрос о возмещением средств за поврежденные бытовые приборы (телевизоры, холодильники, тюнеры, насосы и т.д.) в результате превышения напряжения в сети, которое произошло 27 ноября 2023 года. К коллективному заявлению каждый пострадавший житель села Белая добавил собственное заявление с указанием адреса и перечнем поврежденных приборов.

Однако, руководство AT "Черновцыоблэнерго" "отнеслось формально к указанным обращениям" и "безосновательно отказало в возмещении убытков".

В исковом заявлении истец указал, что сумма нанесенного ущерба, подлежащего возмещению, составляет 1850 грн. — стоимость ремонта холодильника Самсунг, что подтверждается накладной № 8 от 30.11.2023 года. Кроме того, домашний кинотеатр "Самсунг" (смарт-ТВ) отремонтирован также за собственные средства, однако, подтверждающие документы отсутствуют. Также в результате перепадов напряжения у мужчины сгорели кофемашина "De Longni", водяной насос БЦН, светодиодный светильник и две светодиодные лампы.

Причиненный моральный ущерб мужчина оценил в размере 10 000 грн.

На основании вышеизложенного, ссылаясь на нормы материального права, просил взыскать с AT "Черновцыоблэнерго" в его пользу средств в сумме 1850 грн., компенсацию за несоблюдение стандартов по рассмотрению обращений/жалоб/ претензии потребителей средства в сумме 200 грн., моральный ущерб в сумме 10000 грн., а также обязать AT "Черновцыоблэнерго", отремонтировать за свой счет кофейную машину "De Longni", водяной насос БЦН, светодиодный светильник и две светодиодные лампы.

На указанное исковое заявление поступил отзыв в котором ответчик исковые требования не признал и просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на следующие обстоятельства.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала и предоставила суду объяснения аналогичные содержанию отзыва. Просила учесть, что сильные порывы ветра, которые имели место 26-27 ноября 2023 года, могли повлиять на работу электросети, однако такие природные явления находятся за пределами контроля ответчика и могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам. Проведенным на следующий день осмотром электросетей к которым подключен истец, каких-либо недостатков в работе электросети не обнаружил.

Суд, заслушав объяснения истца, представителей сторон, показания свидетеля, исследовав письменные доказательства по делу, считает, что иск подлежит частичному удовлетворению.

Суд постановил: "Взыскать с АО "Черновцыоблэнерго" в пользу истца материальный ущерб в размере 1850 грн. 00 коп, а также моральный ущерб в сумме 5000 грн. В удовлетворении остальных исковых требований — отказать. Взыскать с АО "Черновцыоблэнерго" в пользу государства судебный сбор в сумме 688,45 грн", — говорится в решении суда.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине растет задолженность населения за коммунальные услуги. Между тем, за электроэнергию граждане в большинстве все же платят вовремя, или же при наличии высоких сумм долга договариваются за реструктуризацию с поставщиком