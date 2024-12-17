Українець відсудив в обленерго гроші за зламаний холодильник через перепади напруги

Жителі через перепади напруги втратили побутову техніку і написали колективне звернення до "Чернівціобленерго" з проханням відшкодувати кошти за пошкоджені прилади. До колективної заяви кожен потерпілий мешканець села Біла додав власну заяву із зазначенням адреси та переліком пошкоджених приладів.

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У Чернівцях місцевий житель зміг відсудити у "Чернівціобленерго" компенсацію за зламаний внаслідок перепаду напруги холодильник. Про це свідчить рішення Першотравневого районного суду м. Чернівці.

Компанія має заплатити споживачеві за ремонт холодильника 1850 грн, а також компенсувати моральну шкоду виплатою в 5 тис. грн.

Згідно із матеріалами справи, перепад напруги стався 27 листопада 2023 року в електромережі с. Біла. Внаслідок чого в оселях мешканців села вийшли з ладу ряд побутових приладів. Вказані обставини позивач зафільмував на відео, а потім подав до суду.

Наступного дня, староста с. Біла з офіційним листом звернувся до Кіцманського РЕМ AT "Чернівціобленерго" щодо вирішення питання про відшкодування вартості пошкодженої побутової та господарської техніки жителів села, а також пошкоджених в комунальному закладі Білянському ЗДО опалювального котла та системи охорони та відеоспостереження.

Також 26 жителів села написали колективного листа голові правління AT "Чернівціобленерго" з проханням вирішити питання про відшкодування коштів за пошкоджені побутові прилади (телевізори, холодильники, тюнери, насоси і т.д.) внаслідок перевищення напруги в мережі, яке сталося 27 листопада 2023 року. До колективної заяви кожен потерпілий мешканець села Біла додав власну заяву із зазначенням адреси та переліком пошкоджених приладів.

Однак, керівництво AT "Чернівціобленерго" "віднеслося формально до вказаних звернень" і "безпідставно відмовило у відшкодуванні збитків".

У позовній заяві позивач вказав, що сума завданих збитків, яка підлягає відшкодуванню, становить 1850 грн — вартість ремонту холодильника Самсунг, що підтверджується накладною № 8 від 30.11.2023 року. Окрім того, домашній кінотеатр "Самсунг" (смарт-ТВ) відремонтований також за власні кошти, однак, підтверджувальні документи відсутні. Також внаслідок перепадів напруги у чоловіка згоріли кавова машина "De Longni", водяний насос БЦН, світлодіодний світильник та дві світлодіодні лампи.

Спричинену моральну шкоду чоловік оцінив в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевикладеного, посилаючись на норми матеріального права, просив стягнути з AT "Чернівціобленерго" на його користь коштів сумі 1850 грн, компенсацію за недотримання стандартів щодо розгляду звернень/скарг/ претензії споживачів кошти в сумі 200 грн, моральну шкоду в сумі 10000 грн, а також зобов`язати AT "Чернівціобленерго", відремонтувати за власний рахунок кавову машину "De Longni", водяний насос БЦН, світлодіодний світильник та дві світлодіодні лампи.

На вказану позовну заяву надійшов відзив в якому відповідач позовні вимоги не визнав та просив відмовити в задоволені позову, посилаючись на наступні обставини.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнала та надала суду пояснення аналогічні змісту відзиву. Просила врахувати, що сильні пориви вітру, які мали місце 26-27 листопада 2023 року, могли вплинути на роботу електромережі, проте такі природні явища перебувають за межами контролю відповідача та можуть бути віднесені до форс-мажорних обставин. Проведеним наступного дня оглядом електромереж до яких підключений позивач, будь-яких недоліків в роботі електромережі не виявив.

Суд, заслухавши пояснення позивача, представників сторін, покази свідка, дослідивши письмові докази по справі, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню.

Суд ухвалив: "Стягнути з АТ "Чернівціобленерго" на користь позивача матеріальну шкоду в розмірі 1850 грн 00 коп., а також моральну шкоду в сумі 5000 грн. В задоволені решти позовних вимог — відмовити. Стягнути з АТ "Чернівціобленерго" на користь держави судовий збір в сумі 688,45 грн", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні зростає заборгованість населення за комунальні послуги. Тим часом, за електроенергію громадяни в більшості все ж платять вчасно, або ж за наявності високих сум боргу домовляються за реструктуризацію із постачальником