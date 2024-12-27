Как будут отключать свет 27 декабря: ДТЭК опубликовал новые графики

Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за последствий российских обстрелов. Отключения применяются в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго" и текущей ситуацией.

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ДТЭК опубликовал новые графики отключений для Киева и Киевской области, а также для Днепропетровщины. Соответствующую публикацию обнародовала пресс-служба компании.

Графики отключений света на 27 декабря изменены — подробности

Графики отключений можно просмотреть на сайте ДТЭК, введя адрес, а также на сайте Yasno, где доступны фактические отключения на два дня вперед.

ДТЭК также призывает не включать сразу все мощные приборы после восстановления электроснабжения, чтобы избежать аварий.

В Киеве графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп, а каждая из них еще на 2 подгруппы. Отключения в столице применяют согласно распоряжениям "Укрэнерго".

Графики отключений в Киеве на 27 декабря Фото: ДТЭК

В Киеве первая и вторая группы будут без отключений. Во всех остальных группах свет будут отключать по приведенным графикам.

Графики отключений в Киеве на 27 декабря Фото: ДТЭК

На Киевщине свет будут отключать у второй, четвертой и пятой групп.

Графики отключений на Киевщине на 27 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений на Киевщине на 27 декабря Фото: ДТЭК

На Днепропетровщине свет будут отключать во второй и пятой группах.

Графики отключений на Днепропетровщине на 27 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений на Днепропетровщине на 27 декабря Фото: ДТЭК

В случае изменений, ДТЭК обещает оперативно информировать в телеграм-канале.

Как узнать, когда у вас выключат свет

Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Ранее в графиках было три категории отключений:

Темно-серая зона — это время, когда света точно нет.

Светло-серая зона — отключения света возможны.

Белая зона — свет гарантированно есть.

Впрочем, сейчас графики отключений изменили. Теперь на сайте Yasno можно посмотреть фактические отключения света по своей группе на два дня. Достаточно указать только город, и сразу откроется расписание на день с двумя слотами:

белая зона — свет точно будет;

темно-серая зона — свет будут выключать.

Стоит отметить, что потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. В случае применения ограничений до трех очередей — для половины потребителей в каждом регионе одновременно будут применены почасовые отключения.

Если применены более трех очередей графиков — ограничения одновременно распространяются на большую часть населения.

Напомним, в среду, 25 декабря, во время массированного ракетного обстрела ВС РФ по территории Украины погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко. Он работал на одной из теплоэлектростанций