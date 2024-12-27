Як відключатимуть світло 27 грудня: ДТЕК опублікував нові графіки

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною через наслідки російських обстрілів. Відключення застосовуються відповідно до розпоряджень "Укренерго" та поточної ситуації.

Related video

ДТЕК опублікував нові графіки відключень для Києва та Київської області, а також для Дніпропетровщини. Відповідну публікацію оприлюднила пресслужба компанії.

Графіки відключень світла на 27 грудня змінено — подробиці

Графіки відключень можна переглянути на сайті ДТЕК, ввівши адресу, а також на сайті Yasno, де доступні фактичні відключення на два дні вперед.

ДТЕК також закликає не вмикати одразу всі потужні прилади після відновлення електропостачання, щоб уникнути аварій.

У Києві графіки стабілізаційних відключень розділені на 6 груп, а кожна з них — ще на 2 підгрупи. Відключення в столиці застосовують згідно з розпорядженнями "Укренерго".

Графіки відключень у Києві на 27 грудня Фото: ДТЕК

У Києві перша та друга групи будуть без відключень. У всіх інших групах світло відключатимуть за зазначеними графіками.

Графіки відключень у Києві на 27 грудня Фото: ДТЕК

На Київщині світло відключатимуть у другої, четвертої та п'ятої груп.

Графіки відключень на Київщині на 27 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень на Київщині на 27 грудня Фото: ДТЕК

На Дніпропетровщині світло відключатимуть у другій та п'ятій групах.

Графіки відключень на Дніпропетровщині на 27 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень на Дніпропетровщині на 27 грудня Фото: ДТЕК

У разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати в телеграм-каналі.

Як дізнатися, коли у вас вимкнуть світло

Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Раніше в графіках було три категорії відключень:

Темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона — відключення світла можливі.

Біла зона — світло гарантовано є.

Утім, нині графіки відключень змінили. Відтепер на сайті Yasno можна подивитися фактичні відключення світла за своєю групою на два дні. Достатньо вказати лише місто, і відразу відкриється розклад на день із двома слотами:

біла зона — світло точно буде;

темно-сіра зона — світло вимикатимуть.

Варто зазначити, що споживачі електроенергії розділені на 6 черг. У випадку застосування обмежень до трьох черг — для половини споживачів у кожному регіоні одночасно будуть застосовані погодинні відключення.

Якщо застосовано більше ніж три черги графіків — обмеження одночасно розповсюджуються на більшість населення.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, під час масованого ракетного обстрілу ЗС РФ по території України загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко. Він працював на одній з теплоелектростанцій