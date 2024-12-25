Ракетний удар в різдвяну ніч: під час обстрілу України загинув енергетик ДТЕК

В організації розповіли, що він працював енергетиком понад 30 років свого життя, тривалий час — на Запорізькій ТЕС.

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У середу, 25 грудня, під час масованого ракетного обстрілу ЗС РФ по території України загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко. Він працював на одній з теплоелектростанцій, повідомляє пресслужба організації.

В організації зазначили, що його було знайдено після проведення пошукових робіт його було знайдено під завалами без ознак життя.

Що відомо про загиблого

В ДТЕК повідомили, що Дмитру Петленку був 51 рік. Понад 30 років свого життя він присвятив професії енергетика. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії. Там він працював останні півтора року.

В компанії зазначили, що це велика втрата для українських енергетиків. Там висловили співчуття всім, хто знав загиблого.

Ракетний удар в різдвяну ніч: що відомо

В ніч 25 грудня ворог випустив з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Окрім них ворог здійснив пускові маневри з ТУ-95мс у районі Енгельса.

По країні була оголошена повітряна тривога, і через деякий час у декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, вибухи лунали в Харкові, Дніпрі та Кременчуці. В "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починаються застосовуватись обмеження електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що російські війська масовано атакують енергетичну систему. Він додав, що наразі вживаються необхідні заходи з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. За командою "Укренерго" ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі.

На ракетну атаку також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ціль ворога — українська енергетика. Окупанти хочуть занурити країну в блекаут.