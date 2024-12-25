Ракетный удар в рождественскую ночь: во время обстрела Украины погиб энергетик ДТЭК

В организации рассказали, что он работал энергетиком более 30 лет своей жизни, длительное время — на Запорожской ТЭС.

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В среду, 25 декабря, во время массированного ракетного обстрела ВС РФ по территории Украины погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко. Он работал на одной из теплоэлектростанций, сообщает пресс-служба организации.

В организации отметили, что он был найден после проведения поисковых работ он был найден под завалами без признаков жизни.

Что известно о погибшем

В ДТЭК сообщили, что Дмитрию Петленко был 51 год. Более 30 лет своей жизни он посвятил профессии энергетика. Долгое время работал на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании. Там он работал последние полтора года.

В компании отметили, что это большая потеря для украинских энергетиков. Там выразили соболезнования всем, кто знал погибшего.

Ракетный удар в рождественскую ночь: что известно

В ночь 25 декабря враг выпустил из акватории Черного моря по территории Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме них враг совершил пусковые маневры с ТУ-95мс в районе Энгельса.

По стране была объявлена воздушная тревога, и через некоторое время в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В частности, взрывы раздавались в Харькове, Днепре и Кременчуге. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки начинаются применяться ограничения электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что российские войска массированно атакуют энергетическую систему. Он добавил, что сейчас принимаются необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. По команде "Укрэнерго" ДТЭК применил графики отключения света в Киеве, Днепре и Одессе.

На ракетную атаку также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что цель врага — украинская энергетика. Оккупанты хотят погрузить страну в блэкаут.