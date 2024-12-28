В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях изменили прогнозируемое время отключений: детали

В целом согласно графикам будет только одна очередь отключений в регионах. Предполагается 2 часа в сутки без света.

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В Киеве и Киевской области 28 декабря установили ограничения на электроснабжение. Отключения света будут происходить согласно утвержденным графикам с 15:00 до 17:00. Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения в Киеве будут следующими:

подгруппа 1.1 — без отключений;

подгруппа 1.2 — без отключений;

подгруппа 2.1 — без отключений;

подгруппа 2.2 — без отключений;

подгруппа 3.1 — без отключений;

подгруппа 3.2 — без отключений;

подгруппа 4.1 — без отключений;

подгруппа 4.2 — отключение с 15:00 до 17:00;

подгруппа 5.1 — без отключений;

подгруппа 5.2 — без отключений;

подгруппа 6.1 — без отключений;

подгруппа 6.2 — без отключений.

Отключение света в Одесской области

подгруппа 1.1 — без отключений;

подгруппа 1.2 — без отключений;

подгруппа 2.1 — без отключений;

подгруппа 2.2 — свет будет отсутствовать с 15:00-17:00;

подгруппа 3.1 — без отключений;

подгруппа 3.2 — без отключений;

подгруппа 4.1 — без отключений;

подгруппа 4.2 — без отключений;

подгруппа 5.1 — без отключений;

подгруппа 5.2 — без отключений;

подгруппа 6.1 — без отключений;

подгруппа 6.2 — без отключений.

Отключение света на Днепропетровщине

подгруппа 1.1 — свет будет отсутствовать с 15:00-17:00;

подгруппа 1.2 — без отключений;

подгруппа 2.1 — без отключений;

подгруппа 2.2 — без отключений;

подгруппа 3.1 — без отключений;

подгруппа 3.2 — без отключений;

подгруппа 4.1 — без отключений;

подгруппа 4.2 — без отключений;

подгруппа 5.1 — без отключений;

подгруппа 5.2 — без отключений;

подгруппа 6.1 — без отключений;

подгруппа 6.2 — без отключений.

Напомним, что в рождественскую ночь 25 декабря ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Кроме этого, были также сообщения об осуществлении пусковых маневров с ТУ-95мс в районе Энгельса