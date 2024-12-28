Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ
На Київщині, Дніпропетровщині та Одещині змінили прогнозований час відключень: деталі
Юлія Шевченко
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Загалом згідно з графіками буде лише одна черга відключень у регіонах. Передбачається 2 години на добу без світла.
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У Києві та Київській області 28 грудня встановили обмеження на електропостачання. Відключення світла відбуватимуться згідно із затвердженими графіками з 15:00 до 17:00. Про це повідомляє ДТЕК.
Відключення в Києві будуть наступними:
- підгрупа 1.1 – без відключень;
- підгрупа 1.2 – без відключень;
- підгрупа 2.1 – без відключень;
- підгрупа 2.2 – без відключень;
- підгрупа 3.1 – без відключень;
- підгрупа 3.2 – без відключень;
- підгрупа 4.1 – без відключень;
- підгрупа 4.2 – відключення з 15:00 до 17:00;
- підгрупа 5.1 – без відключень;
- підгрупа 5.2 – без відключень;
- підгрупа 6.1 – без відключень;
- підгрупа 6.2 – без відключень.
Відключення світла на Одещині
- підгрупа 1.1 – без відключень;
- підгрупа 1.2 – без відключень;
- підгрупа 2.1 – без відключень;
- підгрупа 2.2 – світло буде відсутнє з 15:00-17:00;
- підгрупа 3.1 – без відключень;
- підгрупа 3.2 – без відключень;
- підгрупа 4.1 – без відключень;
- підгрупа 4.2 – без відключень;
- підгрупа 5.1 – без відключень;
- підгрупа 5.2 – без відключень;
- підгрупа 6.1 – без відключень;
- підгрупа 6.2 – без відключень.
Відключення світла на Дніпропетровщині
- підгрупа 1.1 – світло буде відсутнє з 15:00-17:00;
- підгрупа 1.2 – без відключень;
- підгрупа 2.1 – без відключень;
- підгрупа 2.2 – без відключень;
- підгрупа 3.1 – без відключень;
- підгрупа 3.2 – без відключень;
- підгрупа 4.1 – без відключень;
- підгрупа 4.2 – без відключень;
- підгрупа 5.1 – без відключень;
- підгрупа 5.2 – без відключень;
- підгрупа 6.1 – без відключень;
- підгрупа 6.2 – без відключень.
Нагадаємо, що у різдвяну ніч 25 грудня ЗС РФ атакували україну крилатими ракетами типу "Калібр". Крім цього, були також повідомлення про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса