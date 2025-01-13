Некоторые категории населения будут получать в 2025 году самую высокую пенсию: кто к ним относится

В соответствии с нормами действующего законодательства максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен. Эта сумма не будет меняться до 2028 года.

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В Украине четыре категории населения получат самую большую пенсию в 2025 году — это государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые. Об этом сообщают "Факты. ICTV".

Отмечается, что в текущем году в Украине установлена максимальная пенсия в размере 23 610 грн. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы эта сумма будет неизменной до 2028 года.

Как исчисляется максимальный размер пенсии

Эта сумма не превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Сейчас прожиточный минимум, формирующий предельный размер данной выплаты, составляет 2 361 грн.

Именно поэтому в текущем году максимальный размер пенсии составляет 23 610 грн. Сюда входит основной размер выплаты, все возможные доплаты и надбавки. Исключение составляют надбавки для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Следует отметить, что в 2025 году в Украине также ужесточаются требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь 32 года страхового стажа. В случае, если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается с 63 лет, а при стаже от 15 до 21 года — только с 65 лет. Если же граждане не имеют достаточного стажа для начисления пенсий, они могут рассчитывать на социальное обеспечение.

Напомним, что в Украине начали действовать новые правила выхода на пенсию. Они действуют с 1 января 2025 года.

Отметим, что украинцы могут повлиять на размер пенсии. Для этого необходимо официально трудоустраиваясь и следить за уплатой единого социального взноса. Чем больше будет уплачено взносов и длительный трудовой стаж, тем выше будут будущие пенсионные выплаты.