Деякі категорії населення отримуватимуть в 2025 році найвищу пенсію: хто до них відноситься

Відповідно до норм чинного законодавства максимальний розмір пенсії становить 23 610 гривень. Ця сума не буде змінюватись до 2028 року.

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В Україні чотири категорії населення отримають найбільшу пенсію у 2025 році — це державні службовці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування та науковці. Про це повідомляють "Факти. ICTV".

Зазначається, що в поточному році в Україні встановлена максимальна пенсія в розмірі 23 610 грн. Відповідно до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки ця сума буде незмінною до 2028 року.

Як обчислюється максимальний розмір пенсії

Ця сума не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Наразі прожитковий мінімум, що формує граничний розмір даної виплати, становить 2 361 грн.

Саме тому в поточному році максимальний розмір пенсії становить 23 610 грн. Сюди входить основний розмір виплати, усі можливі доплати та надбавок. Виняток становлять надбавки для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Слід зазначити, що у 2025 році в Україні також посилюються вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію. Для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати 32 роки страхового стажу. У випадку, якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія призначається з 63 років, а при стажі від 15 до 21 року — лише з 65 років. Якщо ж громадяни не мають достатнього стажу для нарахування пенсій, вони можуть розраховувати на соціальне забезпечення.

Нагадаємо, що в Україні почали діяти нові правила виходу на пенсію. Вони діють з 1 січня 2025 року.

Зазначимо, що українці можуть вплинути на розмір пенсії. Для цього необхідно офіційно працевлаштовуючись і стежити за сплатою єдиного соціального внеску. Чим більше буде сплачено внесків й триваліший трудовий стаж, тим вищими будуть майбутні пенсійні виплати.