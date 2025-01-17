В Украине из обращения выводят банкноты номиналом в 200 грн: чем их будут заменять

Среди всех банкнот, используемых в наличном обращении, больше всего уменьшилось количество купюр номиналом 200 гривен.

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Национальный банк Украины постепенно выводит из обращения банкноту номиналом 200 грн. По итогам 2024 года количество таких купюр в обращении уменьшилось на 24,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Украине выводят из обращения банкноту в 200 грн

Сокращение количества банкнот номиналом в 200 грн Нацбанк частично замещает банкнотами номиналом 1 000 грн. Украинцы все чаще используют тысячную банкноту для хранения сбережений.

Процесс постепенного вывода банкнот номиналом в 200 грн не повлияет на возможность использовать их в расчетах.

Кроме того, НБУ заменяет банкноты мелких номиналов, таких как 5 и 10 грн, на соответствующие монеты. В 2024 году количество таких банкнот уменьшилось на 15% и 11% соответственно.

НБУ регулярно проводит мероприятия по оптимизации наличного обращения, заменяя изношенные банкноты на современные образцы.

Сколько наличных денег находится в обращении

По состоянию на начало 2025 года в Украине в обращении находится 2,6 миллиарда банкнот на общую сумму 814,3 миллиарда гривен. А также 14,8 миллиарда монет на сумму 7,96 миллиарда гривен. Наибольшее распространение имеют банкноты номиналом 500 грн, которые составляют 27,3% от общего количества.

В то же время монеты номиналом 10 копеек остаются самыми распространенными среди металлических денег — их доля составляет 27,8%.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине начали изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003-2007 годов. Их заменяют банкнотами 2014 года и последующих лет выпуска.

С 1 августа 2024 августа изымают из обращения банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах.