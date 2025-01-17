В Україні з обігу виводять банкноти номіналом у 200 грн: чим їх будуть заміняти

Серед усіх банкнот, що використовуються в готівковому обігу, найбільше зменшилася кількість купюр номіналом 200 гривень.

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Національний банк України поступово виводить з обігу банкноту номіналом 200 грн. За підсумками 2024 року кількість таких купюр в обігу зменшилася на 24,5%. Про це повідомила пресслужба регулятора.

В Україні виводять з обігу банкноту у 200 грн

Скорочення кількості банкнот номіналом у 200 грн Нацбанк частково заміщує банкнотами номіналом 1 000 грн. Українці дедалі частіше використовують тисячну банкноту для зберігання заощаджень.

Процес поступового виведення банкнот номіналом у 200 грн не вплине на можливість використовувати їх у розрахунках.

Крім того, НБУ замінює банкноти дрібних номіналів, таких як 5 та 10 грн, на відповідні монети. У 2024 році кількість таких банкнот зменшилася на 15% та 11% відповідно.

НБУ регулярно проводить заходи з оптимізації готівкового обігу, замінюючи зношені банкноти на сучасні зразки.

Скільки готівки перебуває в обігу

Станом на початок 2025 року в Україні в обігу перебуває 2,6 мільярда банкнот на загальну суму 814,3 мільярда гривень. А також 14,8 мільярда монет на суму 7,96 мільярда гривень. Найбільше поширення мають банкноти номіналом 500 грн, які становлять 27,3% від загальної кількості.

Водночас монети номіналом 10 копійок залишаються найпоширенішими серед металевих грошей — їхня частка становить 27,8%.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в Україні почали вилучати банкноти номіналами 50 та 200 гривень. Йдеться про зразки 2003-2007 років. Їх замінюють банкнотами 2014 року і наступних років випуску.

З 1 серпня 2024 серпня вилучають з обігу банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003-2007 роках.