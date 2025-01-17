Отныне отопление электричеством станет дешевле: правительство приняло соответствующее решение, подробности

По словам Дениса Шмыгаля, потребители при использовании электроотопительных установок будут платить полный тариф за электроэнергию в случае превышения лимита.

Related video

Кабинет министров смягчил тариф на электроэнергию для украинцев, которые пользуются электроотоплением. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отныне потребители, которые используют электроотопительные установки, будут платить полный тариф за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн. Приняли сегодня соответствующее решение.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт-ч. В то же время для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн за кВт/ч.

"До сих пор он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, которые потребляют больше этого лимита и были вынуждены платить по полному тарифу. Чтобы это исправить, приняли постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО", — добавил Денис Шиигаль.

Напомним, Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года сразу на 60% — до 4,32 грн за кВт/ч, независимо от объема потребления. Действующий тариф на электроэнергию для населения действует до 30 апреля 2025 года.

Недавно в СМИ активно обсуждалась возможность существенного увеличения тарифа на электроэнергию с 1 июня 2025 года. Однако в Министерстве энергетики предоставили разъяснения по этому поводу. Там отметили, что пока нет никакого решения или проекта по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения.