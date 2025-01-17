Відтепер опалення електрикою стане дешевшим: уряд прийняв відповідне рішення, подробиці

За словами Дениса Шмигаля, споживачі при використанні електроопалювальних установок будуть платити повний тариф за електроенергію в разі перевищення ліміту.

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Кабінет міністрів пом'якшив тариф на електроенергію для українців, які користуються електроопаленням. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відтепер споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть повний тариф за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Ухвалили сьогодні відповідне рішення.

Наразі тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт-год. Водночас для домогосподарств, які використовують електроопалювальні установки, передбачено пільговий тариф – 2,64 грн за кВт/год.

"До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО", — додав Денис Шиигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання. Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Нещодавно у ЗМІ активно обговорювалась можливість істотного збільшення тарифу на електроенергію з 1 червня 2025 року. Однак у Міністерстві енергетики надали роз'яснення з цього приводу. Там зазначили, що наразі немає жодного рішення або проєкту щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення.