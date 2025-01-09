Чи піднімуть тариф на світло в Україні: у Міненерго дали чітку відповідь

Наразі немає жодного рішення або проєкту щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення.

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У ЗМІ активно обговорюється можливість істотного збільшення тарифу на електроенергію з 1 червня 2025 року. У Міністерстві енергетики вже дали роз'яснення з цього приводу, надавши чітку відповідь на твердження експертів. Про це повідомили в Міненерго.

Наразі не існує ні рішення, ні проєкту про перегляд тарифів на електроенергію для населення. Це питання поки що не перебуває на розгляді.

У Міністерстві енергетики наголосили, що поширення неправдивих тверджень про тарифи на електроенергію є частиною спроби ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. У відомстві закликали громадян спиратися виключно на офіційні джерела інформації.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.

Також науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявляв, що після закінчення опалювального сезону українців може очікувати чергове підвищення тарифів на електроенергію. Експерти вже зараз попереджають, що збільшення цін на електрику і газ є можливим у рамках вимог інтеграції. Однак поки що вартість електроенергії залишається незмінною. Відомо, що тарифи не переглядатимуться щонайменше до 1 травня 2025 року. З 1 червня 2024 року для побутових споживачів ціна за кіловат електроенергії становить 4,32 гривні.