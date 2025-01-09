Поднимут ли тариф на свет в Украине: в Минэнерго дали четкий ответ

В настоящее время нет никакого решения или проекта по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения.

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В СМИ активно обсуждается возможность существенного увеличения тарифа на электроэнергию с 1 июня 2025 года. В Министерстве энергетики уже дали разъяснения по этому поводу, предоставив ясный ответ на утверждения экспертов. Об этом сообщили в Минэнерго.

На данный момент не существует ни решения, ни проекта о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. Этот вопрос пока не находится на рассмотрении.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что распространение ложных утверждений о тарифах на электроэнергию является частью попытки врага дестабилизировать ситуацию в Украине. В ведомстве призвали граждан опираться исключительно на официальные источники информации.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.

Также научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявлял, что после окончания отопительного сезона украинцев может ожидать очередное повышение тарифов на электроэнергию. Эксперты уже сейчас предупреждают, что увеличение цен на электричество и газ является возможным в рамках требований интеграции. Однако пока стоимость электроэнергии остается неизменной. Известно, что тарифы не будут пересматриваться как минимум до 1 мая 2025 года. С 1 июня 2024 года для бытовых потребителей цена за киловатт электроэнергии составляет 4,32 гривны.