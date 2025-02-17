В Украине 18 февраля ввели графики отключений: для каких абонентов будут действовать ограничения
Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак, говорят в энергетической компании.
18 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В течение дня будут действовать отключения света. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", — говорится в сообщении.
Ограничения планируют применить дважды в день по 3 часа.
- 06:00 — 09:00
- 16:00 — 19:00
Как отметили в "Укрэнерго", отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Напомним, что 17 февраля сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за атаки армии России. В первую очередь отключают электричество для промышленных потребителей и бизнеса.
Также 17 февраля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что данные об общей мощности децентрализованной генерации, опубликованные в СМИ и распространенные народным депутатом Ярославом Железняком, являются неполными и некорректными.