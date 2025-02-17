В Украине 18 февраля ввели графики отключений: для каких абонентов будут действовать ограничения

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак, говорят в энергетической компании.

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18 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В течение дня будут действовать отключения света. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", — говорится в сообщении.

Ограничения планируют применить дважды в день по 3 часа.

06:00 — 09:00

16:00 — 19:00

Как отметили в "Укрэнерго", отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Напомним, что 17 февраля сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за атаки армии России. В первую очередь отключают электричество для промышленных потребителей и бизнеса.

Также 17 февраля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что данные об общей мощности децентрализованной генерации, опубликованные в СМИ и распространенные народным депутатом Ярославом Железняком, являются неполными и некорректными.