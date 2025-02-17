В Україні 18 лютого запровадили графіки відключень: для яких абонентів діятимуть обмеження

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, кажуть в енергетичній компанії.

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18 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в "Укренерго".

Протягом дня будуть діяти відключення світла. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись" — йдеться в повідомленні.

Обмеження планують застосувати двічі на день по 3 години.

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Як зазначили в "Укренерго", відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Нагадаємо, що 17 лютого повідомлялося про екстрені відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях через атаки армії Росії. Насамперед відключають електрику для промислових споживачів і бізнесу.

Також 17 лютого Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що дані про загальну потужність децентралізованої генерації, опубліковані в ЗМІ та поширені народним депутатом Ярославом Железняком, є неповними та некоректними.