У Києві та трьох областях екстрено відключають світло: подробиці від ДТЕК

Держкомпанія "Укренерго" застосовує екстрені відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях через атаки армії Росії. Насамперед відключають електрику для промислових споживачів і бізнесу.

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Після російських обстрілів у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомила енергокомпанія "ДТЕК".

"За командою "Укренерго" в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення. У разі змін будемо оперативно інформувати вас", — повідомили енергетики.

Причини відключень світла в "ДТЕК" не уточнили. В "Укренерго" заявляють, що світло вимикають через наслідки російських атак на енергооб'єкти. Насамперед відключаються промислові споживачі та бізнес.

Обмеження для побутових споживачів діють у поодиноких випадках, ситуація в енергосистемі може змінитися. Енергетики радять споживати електроенергію економно.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема України зараз працює на межі, щоб у людей було світло. Передбачити можливість уникнення обмежень неможливо.

"Усе залежить від величезної кількості параметрів. Через політичні причини російські атаки трохи зменшилися, але навесні вони можуть відновитися", — додав він.

Нагадаємо, вночі 17 лютого російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Вибухи лунали в кількох областях України.

Крім цього, в ніч на 12 лютого ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами. Серед іншого, постраждав, зокрема, офіс телеканалу FREEДОМ.