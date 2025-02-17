В Киеве и трех областях экстренно отключают свет: подробности от ДТЭК

Госкомпания "Укрэнерго" применяет экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за атак армии России. В первую очередь отключают электричество для промышленных потребителей и бизнеса.

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После российских обстрелов в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергокомпания "ДТЭК".

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно информировать вас", — сообщили энергетики.

Причины отключений света в "ДТЭК" не уточнили. В "Укрэнерго" заявляют, что свет выключают из-за последствий российских атак на энергообъекты. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.

Ограничения для бытовых потребителей действуют в редких случаях, ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики советуют потреблять электроэнергию экономно.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема Украины сейчас работает на пределе, чтобы у людей был свет. Предугадать возможность избежания ограничений невозможно.

"Все зависит от огромного количества параметров. Из-за политических причин российские атаки немного уменьшились, но весной они могут возобновиться", — добавил он.

Напомним, ночью 17 февраля российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Взрывы раздавались в нескольких областях Украины.

Кроме этого, в ночь на 12 февраля ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. Среди прочего, пострадал, в том числе, офис телеканала FREEДОМ.