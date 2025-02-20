Boeing, Airbus: авиазапчасти более 100 западных компаний через Индию попадали в РФ, — СМИ

В схеме были задействованы около десятка индийских компаний. По данным британского издания The Guardian, западные компании могли не знать о том, что их продукция поставляется в РФ.

Related video

Более сотни западных компаний, включая Boeing, поставляли авиационные запчасти в Индию, откуда они переправлялись в Россию. Стоимость таких поставок за 21 месяц до сентября 2024 года превысила 50 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Авиадетали, среди которых генераторы, сенсоры, пропеллерные лопасти и дисплеи кабины, попадали в российские авиакомпании, в частности Utair. Всего было зафиксировано 700 грузов, четвертая часть из которых поступила именно в Utair.

Прямых доказательств нарушения санкций со стороны западных компаний нет. Продажа авиационных деталей в Россию запрещена в Великобритании и ЕС, а США существенно ограничили такие поставки. Однако западные страны сталкиваются с трудностями в борьбе с посредническими фирмами, которые помогают России получать необходимые технологии.

Исследование Investigate Europe показало, что, несмотря на санкции, запчасти продолжали попадать в Россию через Индию. В схеме были задействованы около десятка индийских компаний, которые получали детали от западных поставщиков и переправляли их российским покупателям. При этом западные компании могли не знать о том, что их продукция поставляется в РФ.

Две британские компании, Step Aviation и ASL Aerospace, фигурируют среди основных поставщиков. Step Aviation отправила более 60 грузов стоимостью 3 млн долларов в индийскую Shaurya Aeronautics, которая затем переправляла их в Россию. В октябре 2024 года США ввели санкции против Shaurya за поставки технологий двойного назначения. ASL Aerospace отправила около 60 грузов четырем индийским компаниям, которые впоследствии экспортировали продукцию в Россию.

Оказалось, что Boeing также отправил не менее 80 грузов в Индию, которые частично попали в Россию через компанию Ascend Aviation. В конце октября США наложили санкции на Ascend Aviation и ее руководителей, однако Великобритания и ЕС этого не сделали. Airbus также поставил 12 грузов в Индию, которые в итоге оказались в России, в частности в государственной авиакомпании "Аэрофлот".

Западные компании уверяют, что придерживаются санкций. Boeing еще в 2022 году прекратил основные операции в России, а Airbus заявил, что строго контролирует соблюдение ограничений. ASL Aerospace отметила, что проводит тщательный мониторинг своих поставок.

Индия не присоединилась к западным санкциям против России. Представитель индийского правительства заявил изданию, что не видит нарушений местного законодательства, но компаниям предоставят рекомендации по международному экспортному контролю.

Напомним, 19 февраля Bloomberg писало, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Саудовской Аравии с российской делегацией допустил снятиенекоторых экономических санкций с РФ.