Boeing, Airbus: авіазапчастини понад 100 західних компаній через Індію потрапляли до РФ, — ЗМІ

У схемі були задіяні близько десятка індійських компаній. За даними британського видання The Guardian, західні компанії могли не знати про те, що їхня продукція постачається до РФ.

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Більше сотні західних компаній, включаючи Boeing, постачали авіаційні запчастини до Індії, звідки вони переправлялися до Росії. Вартість таких поставок за 21 місяць до вересня 2024 року перевищила 50 млн доларів. Про це повідомляє The Guardian.

Авіадеталі, серед яких генератори, сенсори, пропелерні лопаті та дисплеї кабіни, потрапляли до російських авіакомпаній, зокрема Utair. Загалом було зафіксовано 700 вантажів, четверта частина з яких надійшла саме до Utair.

Прямих доказів порушення санкцій з боку західних компаній немає. Продаж авіаційних деталей до Росії заборонений у Великій Британії та ЄС, а США суттєво обмежили такі поставки. Проте західні країни стикаються з труднощами у боротьбі з посередницькими фірмами, які допомагають Росії отримувати необхідні технології.

Дослідження Investigate Europe показало, що, попри санкції, запчастини продовжували потрапляти до Росії через Індію. У схемі були задіяно близько десятка індійських компаній, які отримували деталі від західних постачальників і переправляли їх російським покупцям. Водночас західні компанії могли не знати про те, що їхня продукція поставляється до РФ.

Дві британські компанії, Step Aviation і ASL Aerospace, фігурують серед основних постачальників. Step Aviation відправила понад 60 вантажів вартістю 3 млн доларів до індійської Shaurya Aeronautics, яка потім переправляла їх до Росії. У жовтні 2024 року США ввели санкції проти Shaurya за постачання технологій подвійного призначення. ASL Aerospace відправила близько 60 вантажів чотирьом індійським компаніям, які згодом експортували продукцію до Росії.

Виявилося, що Boeing також відправив щонайменше 80 вантажів до Індії, які частково потрапили до Росії через компанію Ascend Aviation. Наприкінці жовтня США наклали санкції на Ascend Aviation і її керівників, однак Велика Британія та ЄС цього не зробили. Airbus також поставив 12 вантажів до Індії, які зрештою опинилися в Росії, зокрема в державній авіакомпанії "Аерофлот".

Західні компанії запевняють, що дотримуються санкцій. Boeing ще у 2022 році припинив основні операції в Росії, а Airbus заявив, що суворо контролює дотримання обмежень. ASL Aerospace наголосила, що проводить ретельний моніторинг своїх поставок.

Індія не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Представник індійського уряду заявив виданню, що не бачить порушень місцевого законодавства, але компаніям нададуть рекомендації щодо міжнародного експортного контролю.

Нагадаємо, 19 лютого Bloomberg писало, що держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Саудівській Аравії з російською делегацією допустив зняття деяких економічних санкцій з РФ.