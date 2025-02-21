Зарплаты учителей планируют значительно повысить: когда это произойдет

В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам поднимут от 10 до 25%.

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Украинскому правительству рекомендовали значительно увеличить зарплаты педагогическим работникам с 2026 года. Об этом говорится в сообщении Профсоюза работников образования и науки Украины.

Как поясняют в профсоюзе, Министерство образования должно учесть соответствующие предложения при подготовке Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, которая станет основой для формирования государственного бюджета. Одно из ключевых предложений профсоюза касается соблюдения норм, предусмотренных статьей 61 Закона "Об образовании".

В частности, речь идет об установлении размеров окладов педагогических работников и ученых, включая:

педагогических работников самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат с дифференциацией в зависимости от квалификационных категорий минимум на 10% выше;

научно-педагогических работников — на 25% больше.

Также просят привести размер минимальной зарплаты до уровня, который позволил бы обеспечить достаточный жизненный уровень для семьи, куда входит достаточное питание, одежда, жилье. То есть речь идет о выполнении гарантий статьи 48 Конституции Украины.

В профсоюзе отметили, что, согласно международным оценкам, минимальная заработная плата должна составлять не менее 50% от средней зарплаты в экономических секторах. Согласно прогнозным макроэкономическим показателям, утвержденным правительственным постановлением №780, номинальная среднемесячная зарплата работников на следующий год предусмотрена на уровне 28,19 тыс. грн. Исходя из этого, минимальная заработная плата должна быть не менее 14 тыс. грн.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и негативное влияние на экономику в результате вооруженной агрессии России в Профсоюзе работников образования и науки, как возможный, компромиссный вариант предлагают установить с 1 января 2026 года минимальную заработную плату не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в сумме 11607 грн", — сообщает портал.

Кроме того, Минобразования призвали позаботиться об объемах образовательной субвенции местным бюджетам на таком уровне, который позволил бы осуществлять своевременную и в полном объеме оплату труда педагогам.

Как известно, с целью поддержки работников образовательной сферы правительство ввело новый проект помощи в 2025 году, который реализуют в два этапа. Он предусматривает доплаты к заработной плате. Так, с начала этого года всем педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрена дополнительная доплата в размере 1 тыс. грн. Надбавку получат:

школьные психологи;

руководители кружков;

воспитатели групп продленного дня.

Во время второго этапа, который стартует с сентября 2025 года, педагоги получат дополнительно уже по 2 тыс. грн.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.