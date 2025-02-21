Зарплати вчителів планують значно підвищити: коли це станеться

Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам піднімуть від 10 до 25%.

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Українському уряду рекомендували значно збільшити зарплати педагогічним працівникам із 2026 року. Про це йдеться в повідомленні Профспілки працівників освіти і науки України.

Як пояснюють у профспілці, Міністерство освіти має врахувати відповідні пропозиції під час підготовки Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка стане основою для формування державного бюджету. Одна з ключових пропозицій профспілки стосується дотримання норм, передбачених статтею 61 Закону "Про освіту".

Зокрема, йдеться про встановлення розмірів окладів педагогічних працівників та науковців, включно з:

педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат із диференціацією залежно від кваліфікаційних категорій щонайменше на 10% вище;

науково-педагогічних працівників — на 25% більше.

Також просять привести розмір мінімальної зарплати до рівня, який дав би змогу забезпечити достатній життєвий рівень для сім'ї, куди входить достатнє харчування, одяг, житло. Тобто йдеться про виконання гарантій статті 48 Конституції України.

У профспілці зазначили, що, згідно з міжнародними оцінками, мінімальна заробітна плата має становити не менше 50% від середньої зарплати в економічних секторах. Згідно з прогнозними макроекономічними показниками, затвердженими урядовою постановою №780, номінальна середньомісячна зарплата працівників на наступний рік передбачена на рівні 28,19 тис. грн. Виходячи з цього, мінімальна заробітна плата має бути не меншою за 14 тис. грн.

"З огляду на складну економічну ситуацію в країні та негативний вплив на економіку внаслідок збройної агресії Росії, у Профспілці працівників освіти і науки, як можливий, компромісний варіант, пропонують установити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 11607 грн", — повідомляє портал.

Крім того, Міносвіти закликали подбати про обсяги освітньої субвенції місцевим бюджетам на такому рівні, який дав би змогу здійснювати своєчасну та в повному обсязі оплату праці педагогам.

Як відомо, з метою підтримки працівників освітньої сфери уряд запровадив новий проєкт допомоги у 2025 році, який реалізують у два етапи. Він передбачає доплати до заробітної плати. Так, з початку цього року всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено додаткову доплату в розмірі 1 тис. грн. Надбавку отримають:

шкільні психологи;

керівники гуртків;

вихователі груп продовженого дня.

Під час другого етапу, який стартує з вересня 2025 року, педагоги отримають додатково вже по 2 тис. грн.

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