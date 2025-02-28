В 5 областях Украины ввели экстренные отключения света: где ограничат электроснабжение
В первую очередь — отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях, говорят в "Укрэнерго".
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Причина введения мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.
"В первую очередь — отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", — говорится в сообщении компании.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали абонентов следить за сообщениями на страницах их облэнерго и по возможности уменьшить потребление электроэнергии.
Ограничения действуют в Сумской, Полтавской, Днепровской, Донецкой и Кировоградской областях. Об этом сообщили в облэнерго этих областей.
Напомним, что ограничения электропотребления в Украине на днях были введены из-за повреждения энергообъектов в результате вражеских атак. В то же время Россия не оставляет попыток уничтожения украинской энергетической системы. Так, в Одессе 19 февраля из-за российского обстрела более 250 тысяч человек остались без света, а также отопления.