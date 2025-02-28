У 5 областях України запровадили екстрені вимкнення світла: де обмежать електропостачання

Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, кажуть в "Укренерго".

Related video

У п'яти областях України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", – йдеться у повідомленні компанії.

В "Укренерго" зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись і закликали абонентів стежити за повідомленнями на сторінках їхніх обленерго та за можливості зменшити споживання електроенергії.

Обмеження діють у Сумській, Полтавській, Дніпровській, Донецькій та Кіровоградській областях. Про це повідомили в обленерго цих областей.

Нагадаємо, що обмеження електроспоживання в Україні днями були запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. Водночас Росія не полишає спроб знищення української енергетичної системи. Так, в Одесі 19 лютого через російський обстріл понад 250 тисяч людей залишилися без світла, а також опалення.